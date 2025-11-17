Anzeige
Mehr »
Montag, 17.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
17.11.2025 15:09 Uhr
176 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Ossiam US Equity Factors Screened UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s)

DJ Ossiam US Equity Factors Screened UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s) 

Ossiam US Equity Factors Screened UCITS ETF - 1A (USD) (LOUF) 
Ossiam US Equity Factors Screened UCITS ETF - 1A (USD): Net Asset Value(s) 
17-Nov-2025 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Ossiam US Equity Factors Screened UCITS ETF - 1A (USD) 
 
DEALING DATE: 14/11/2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 205.2920 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 4448 
 
CODE: LOUF 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     IE00BJBLDJ48 
Category Code: NAV 
TIDM:     LOUF 
LEI Code:   635400FVXF2YUIYNKW72 
Sequence No.: 408489 
EQS News ID:  2231112 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2231112&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.