DJ Deutsche Bank will Ausschüttungsquote ab 2026 auf 60 Prozent erhöhen

DOW JONES--Die Deutsche Bank will mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Wie die Bank im Rahmen ihres Kapitalmarkttages mitteilte, soll die Ausschüttungsquote ab 2026 auf 60 Prozent des den Aktionären zurechenbaren Nettogewinns von derzeit 50 Prozent steigen.

Überdies sieht die Bank Möglichkeiten, überschüssiges Kapital zusätzlich auszuschütten oder für gezieltes Wachstum zu verwenden. Bedingung ist, dass die harte Kernkapitalquote nachhaltig über 14 Prozent liegt.

November 17, 2025 08:40 ET (13:40 GMT)

