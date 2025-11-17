Auf einem Kapitalmarkttag (Investor Deep Dive) hat die Deutsche Bank ihre mit Spannung erwarteten neuen Ziele präsentiert. Höhere Erträge und Einsparungen sollen die Eigenkapitalrendite nach oben treiben. Die Aktie kann davon zunächst nicht profitieren. "Langfristig wollen wir der europäische Champion sein", kündigte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor Beginn der Investorenveranstaltung in London laut einer Unternehmensmitteilung an. Wichtiges Ziel sei es, die Rendite auf das materielle Eigenkapital ...

