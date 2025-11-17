Mitten im heftigen Kursrutsch am Kryptomarkt legt Michael Saylor nach. Sein Unternehmen Strategy kaufte in der vergangenen Woche Bitcoin im Wert von 835,6 Millionen Dollar - die größte Akquisition seit Juli. Ein antizyklisches Manöver, das eine zentrale Frage aufwirft: Ist das unerschütterliche Überzeugung oder riskantes Kalkül?Die Zahlen sind eine Ansage. Mit dem jüngsten Zukauf erhöht Strategy seinen Gesamtbestand auf 649.870 Bitcoin, was einem Marktwert von rund 61,7 Milliarden Dollar entspricht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär