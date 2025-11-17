Europa ringt um digitale Souveränität, starke KI und eigene Cloud-Infrastrukturen. Um sich von den USA zu lösen, braucht es Ehrgeiz, Mut - und klare Ziele. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt in der neuen Ausgabe des t3n Magazins. "Reclaim Europe": Dieser Ausruf erinnert uns daran, dass Europa seine digitale Zukunft nicht verloren, aber aus der Hand gegeben hatÂ - an Märkte, Monopole und fremde Interessen. "Reclaim" bedeutet: zurückholen, was uns gehört ...Den vollständigen Artikel lesen ...
