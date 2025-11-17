Der Basketballclub Alba Berlin hat gemeinsam mit den Partnern Isicargo, Yoonit und Carla Cargo eine eigene Elektro-Lastenradflotte für seine Mitarbeiter eingeführt. Zwölf E-Lastenräder und zwei Lastenanhänger stehen ab sofort für den Vereinsalltag bereit. Alba Berlin gibt an, dass es sich bei der neuen E-Cargoflotte um ein Pilotprojekt handelt, das vom Berliner Klimabeitragsfonds 2025 unterstützt wird. Als Partner engagieren sich die Branchenakteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
