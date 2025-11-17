Die San Francisco Municipal Transportation Agency hat bei Solaris sechs Elektrobusse bestellt - je drei Solo- und Gelenkbusse. Der Auftrag ist insofern etwas Besonderes, als dass Solaris noch nicht oft E-Busse in die Vereinigten Staaten verkauft hat. Zusammen mit den nun bestellten Sextett sind es konkret zehn Solaris-Einheiten, die bald in den USA unterwegs sind. Ende 2024 erhielt Solaris seinen ersten Elektrobus-Auftrag aus den USA: King County ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.