Die San Francisco Municipal Transportation Agency hat bei Solaris sechs Elektrobusse bestellt - je drei Solo- und Gelenkbusse. Der Auftrag ist insofern etwas Besonderes, als dass Solaris noch nicht oft E-Busse in die Vereinigten Staaten verkauft hat. Zusammen mit den nun bestellten Sextett sind es konkret zehn Solaris-Einheiten, die bald in den USA unterwegs sind. Ende 2024 erhielt Solaris seinen ersten Elektrobus-Auftrag aus den USA: King County ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net