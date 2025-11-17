Palantir und FTAI Aviation starten eine KI-Partnerschaft, die Kosten senkt, Abläufe beschleunigt und einen Angriff auf den globalen Triebwerksmarkt markiert.Palantir und FTAI Aviation haben eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart, die die Wartung von Flugzeugtriebwerken neu strukturieren soll. FTAI integriert Palantirs Artificial Intelligence Platform in seine weltweiten Standorte und will damit Produktivität steigern, Kosten senken und Abläufe präziser steuern. Effizientere Abläufe und niedrigere Kosten Die Plattform verbessert die Planung von Wartungen und optimiert Bestände über die gesamte Lieferkette hinweg. Automatisierte Prozesse, schnellere Zuteilung von Komponenten und dynamische …

