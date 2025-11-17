TRU Simulation Training Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) und Tochtergesellschaft der Textron Aviation Inc. und Bell Textron Inc. gab heute bekannt, dass sein Bell 525 Full Flight Simulator (FFS) in der Bell Training Academy die vorläufige Level-C-Zulassung der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten hat. Bell Textron Inc. hat den Hubschrauber Bell 525 entwickelt und wird ihn auch herstellen. Durch das Erreichen dieses Meilensteins können Piloten vor der erwarteten FAA-Typenzertifizierung des Hubschraubers mehr Flugstunden auf der Bell 525-Plattform sammeln.

"Die Genauigkeit und der Realismus unserer Flugsimulationsgeräte spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Piloten ihre Ausbildung effektiv in reale Szenarien übertragen können", sagte Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. "Diese Qualifizierung stellt sicher, dass Piloten ihre Fähigkeiten in einer kontrollierten Umgebung üben können, während das 525-Programm weiter voranschreitet."

Der Simulator ist mit hochauflösenden visuellen Systemen, realistischen Cockpit-Umgebungen und fortschrittlichen Bewegungsplattformen ausgestattet, die zusammen ein Trainingserlebnis schaffen, das den tatsächlichen Flugbedingungen sehr nahe kommt. Er wurde entwickelt, um Piloten ein immersives und äußerst realistisches Trainingserlebnis zu bieten, und bildet die Leistungs- und Handhabungseigenschaften der Bell 525-Hubschrauber genau nach. Durch den Einsatz modernster Technologie stellt TRU Simulation sicher, dass Piloten ihre Fähigkeiten verbessern und ihre Einsatzbereitschaft für den realen Betrieb steigern können.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. und eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc. und Bell Textron Inc., ist ein führender Anbieter von hochpräzisen Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit seinem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sicher durch die Lüfte zu navigieren, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Weitere Informationen finden Sie unter www.TRUSimulation.com.

Über Bell

Wir denken über den Tellerrand hinaus. Seit mehr als 80 Jahren gestalten wir das Flugerlebnis neu und die Möglichkeiten, die es uns bietet.

Wir sind Pioniere. Wir waren die Ersten, die die Schallmauer durchbrochen und einen kommerziellen Hubschrauber zertifiziert haben. Wir waren an Bord der ersten Mondmission der NASA und haben fortschrittliche Tiltrotor-Systeme auf den Markt gebracht. Heute definieren wir die Zukunft der On-Demand-Mobilität.

Mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Textron Inc. verfügen wir über strategische Standorte rund um den Globus. Und da fast ein Viertel unserer Belegschaft beim Militär gedient hat, ist es unsere Leidenschaft, unser Militär bei der Erfüllung seiner Missionen zu unterstützen.

Vor allem aber bieten unsere bahnbrechenden Innovationen unseren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse. Effizient. Zuverlässig. Und dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrie-Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzsparten nutzt, um Kunden innovative Lösungen sowie Dienstleistungen bereitzustellen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

