Montag, 17.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
17.11.2025 15:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 17

[17.11.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
17.11.25 IE000LZC9NM0 8,767,465.00 USD 0 71,016,528.75 8.1
17.11.25 IE000DOZYQJ7 3,301,500.00 EUR 0 19,375,272.40 5.8686
17.11.25 IE000DOZYQJ7 3,301,500.00 EUR 0 19,375,272.40 5.8686
17.11.25 IE000GETKIK8 34,336.00 GBP 0 371,724.82 10.8261
17.11.25 IE000GETKIK8 34,336.00 GBP 0 371,724.82 10.8261
17.11.25 IE000XIITCN5 616,779.00 GBP 0 5,099,756.21 8.2684
17.11.25 IE000XIITCN5 616,779.00 GBP 0 5,099,756.21 8.2684

