Dow Jones News
17.11.2025 15:57 Uhr
186 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. November (vorläufige Fassung)

=== 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Baugenehmigungen September 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
*** 09:00 DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag 
  09:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag 
*** 10:30 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag 
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorstellung der Ergebnisse 
     Supervisory Review und Evaluation Process (SREP) 2025 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
     PROGNOSE:+1,4% gg Vm 
     zuvor:  -1,3% gg Vm 
*** 16:30 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede in Veranstaltung der 
     Kogod School of Business 
 
    - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Saudi-Arabiens 
     Kronprinz Bin Salman 
    - US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede bei 
     Veranstaltung zu "Global Perspectives" 
    - FR/Credit Agricole SA, Kapitalmarkttag und 
     Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan 
    - CH/ABB Ltd, Kapitalmarkttag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.