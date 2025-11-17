Mainz (ots) -Wie sich in Deutschland mit Kreativität, Fortschritt und Innovation die Zukunft gestalten lässt, das zeigt auch in diesem Jahr wieder die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises: Am Mittwoch, 19. November 2025, 22.15 Uhr, steht die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2025 - Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation - auf dem ZDF-Programm. ZDF-Moderatorin Yve Fehring führt durch die Veranstaltung im Kraftwerk Berlin, die ab 18.00 Uhr im Livestream im ZDF-Streamingportal zu sehen ist.Mit dem Deutschen Zukunftspreis werden hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche sowie Software- und Algorithmen-basierte Innovationen ausgezeichnet. Der Preis würdigt Projekte, die ausgehend von exzellenter Forschung zu anwendungs- und damit zu marktreifen Produkten führen, und ehrt die Menschen, die hinter diesen Entwicklungen stehen.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt. Nominiert sind: Sehkorrektur für Millionen Menschen - ultrakurze Lichtimpulse ermöglichen minimal-invasives Augenlaserverfahren (Dr. Mark Bischoff (Sprecher), Dr. Gregor Stobrawa, Dirk Mühlhoff, Carl Zeiss AG); Biomasse statt Mikroplastik - innovative Biomaterialien ersetzen fossile Kunststoffe (Dr.-Ing. Anne Lamp (Sprecherin), Sina Spingler, Niklas Rambow, traceless materials GmbH); Kraftpaket fürs Klima - Fernverkehr-Lkw mit Wasserstoff elektrisch betreiben (Christoffer Uhr (Sprecher), Kai Weeber, Pierre Andrieu, Robert Bosch GmbH).Der Deutsche Zukunftspreis gilt als eine der wichtigsten Wissenschaftsauszeichnungen in Deutschland und ist mit 250.000 Euro dotiert. Der Preis des Bundespräsidenten will das öffentliche Bewusstsein für die in Deutschland vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Innovationspotenziale stärken und zu einem technik- und innovationsfreundlichen Klima beitragen. Er unterstreicht die Bedeutung enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.Der Preis wird im Jahr 2025 zum 29. Mal verliehen. Von Beginn an - seit 1997 - ist das ZDF als Medienpartner dabei.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum Deutschen Zukunftspreis 2025 erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/deutscher-zukunftspreis) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2025 im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/livestream/deutscher-zukunftspreis-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6160355