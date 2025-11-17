Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 17.11.25 | Überblick für KW 47

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 47/ 2025 (17.11.2025 - 21.11.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 47.248 Punkten. Der Index notierte damit 484 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 170 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab am Montag mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und bis zum Handelsschluss die Verluste wieder ausgleichen. Es ging im weiteren Handelsverlauf treppenförmig aufwärts. Zur Wochenmitte formatierte der Dow Jones das Wochenhoch. Die Notierungen gaben nachfolgend zwar wieder etwas nach, bis Donnerstagmorgen konnte der Index das Level halten. Es setzte sich am Donnerstagvormittag Verkaufsdruck durch, der übergeordnet bis Freitagmittag angehalten hat. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones etwas erholen und wieder über die 47.000 Punkte-Marke laufen. Der Dow Jones ging bei 47.180 Punkten aus dem Wochenhandel.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

? Drei Key Takeaways

1?? Dow Jones bleibt trotz Rücksetzer langfristig bullisch

Der Index hat in der letzten Woche ein neues Allzeithoch markiert. Solange die SMA20 im Daily zurückerobert wird, bleibt die übergeordnete Dow Jones Prognose positiv - mit Potenzial Richtung 49.150/220 und sogar 50.000 Punkten.

2?? SMA200 im 4h-Chart ist kurzfristig die wichtigste Support-Zone

Kurzfristig entscheidet sich die Richtung an der SMA200 (ca. 46.981). Über dieser Linie: Erholung Richtung SMA50 und SMA20 möglich. Darunter: erhöhtes Risiko eines Rückfalls zum 23,6 - Retracement.

3?? Erwartete Wochenrange zeigt eher Seitwärts-/Aufwärtstendenz

Für die kommende Woche (KW 47) wird eine Range von 46.780-46.604 (Tief) bis 47.717-48.063 (Hoch) erwartet. Damit bleibt der Ausblick der Börse aktuell eher neutral bis leicht positiv.

Nachfolgend die vollständigen Wochenwerte:

Dow Jones 2025 - Wochenperformance

Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 36/2025 45.830 44.999 45.462 -148 831 37/2025 46.175 45.318 45.851 389 857 38/2025 46.738 45.678 46.648 797 1.060 39/2025 47.053 46.197 46.547 -101 856 40/2025 47.322 46.335 47.031 484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 42/2025 46.913 45.603 46.379 674 1.310 43/2025 47.508 46.413 47.397 1.018 1.095 44/2025 48.212 47.486 47.732 335 726 45/2025 47.821 46.581 47.078 -654 1.240 46/2025 48.470 46.879 47.180 102 1.591

Durchschnittliche Wochenrange 2025: 1.346 Punkte Gewinn- zu Verlustwochen: 24 - 22 Marken gelten für 08:00-22:00 Uhr.

Die KW 46 brachte ein neues Allzeithoch, ein höheres Tief und eine Range über dem Jahresdurchschnitt - wichtige Signale für die laufende Dow Jones Prognose...

