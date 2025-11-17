EQS-News: DigiKey / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Globaler Distributor bietet unübertroffene Tiefe und Breite an in Europa erhältlichen industriellen Automatisierungsprodukten THIEF RIVER FALLS, Minn., 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem Stand von DigiKey auf der SPS 2025 werden die Angebote des weltweit tätigen Distributors für industrielle Automatisierungslösungen vorgestellt, darunter Top-Marken, schnelle Lieferung und ein komplettes Produktsortiment, das Kunden von Anfang bis Ende unterstützt - von MRO bis hin zu Maschinenbauern. DigiKey, der weltweit führende Distributor von elektronischen Komponenten und Automatisierungsprodukten, begrüßt die Teilnehmer der SPS (Smart Production Solutions) vom 25. bis 27. November 2025 in Nürnberg, Deutschland, an seinem Stand Nr. 106 in Halle 7. Besucher können an Gewinnspielen teilnehmen und sich über das umfangreiche Automatisierungsangebot von DigiKey informieren, einschließlich innovativer neuer Produkteinführungen (NPIs), branchenführender Anbieter und Mehrwertdienste. Die SPS deckt das gesamte Spektrum innovativer Automatisierungsangebote ab und ist ein Inkubator für neue Automatisierungsideen. Damit ist sie der perfekte Ort, um die unübertroffene Breite und Tiefe der in Europa erhältlichen Automatisierungsprodukte von DigiKey zu präsentieren. Am DigiKey-Stand können sich Kunden und Besucher mit interaktiven Produktpräsentationen beschäftigen, direkt von DigiKey-Vertretern lernen und an Spielautomaten um verschiedene Multitool-Preise spielen. DigiKey ist die erste Adresse für industrielle Automatisierungslösungen mit den besten Marken, schneller Lieferung und einer kompletten Produktpalette zur Unterstützung von Automatisierungs- und Steuerungsinnovationen", sagt Connor Doherty, Automation Director bei DigiKey. "Unsere globale Reichweite, unser umfangreiches Automatisierungsinventar und unser kundenorientierter Ansatz ermöglichen es Entwicklungsingenieuren auf der ganzen Welt, ihre Automatisierungsprojekte schnell, sicher und mit Unterstützung bei jedem Schritt zu realisieren." Das Automatisierungsangebot von DigiKey umfasst eine Liste von mehr als 530 branchenführenden Anbietern und über 1 Million Komponenten in Kategorien wie SPS, Robotik, Sensoren, Sicherheit und mehr. Der SPS-Stand von DigiKey wird von einigen der führenden Automatisierungsherstellern der Branche gesponsert, darunter Phoenix Contact , Schneider Electric , Eaton und SICK . Weitere Informationen über die Präsenz von DigiKey auf der SPS finden Sie auf der SPS-Website von DigiKey . Über DigiKey DigiKey, mit Hauptsitz in Thief River Falls, Minnesota, USA, ist als globaler Marktführer und innovativer Distributor von elektronischen Komponenten und Automatisierungsprodukten weltweit anerkannt. Wir bieten mehr als 17,0 Millionen Komponenten von über 3000 namhaften Markenherstellern mit einer branchenführenden Produktbreite und -tiefe ab Lager zum sofortigen Versand an. DigiKey unterstützt Ingenieure, Entwickler, Konstrukteure und Beschaffungsexperten mit einer Fülle von digitalen Lösungen, reibungslosen Abläufen und Tools für ein effizienteres Arbeiten. Weitere Informationen sind über digikey.de und auf Facebook , X , YouTube , Instagram und LinkedIn erhältlich. Redaktioneller Ansprechpartner

