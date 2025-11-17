© Foto: Terry Papoulias - Zoonar.com/Terry Papoulias

CD&R übernimmt den Bubble-Wrap-Erfinder Sealed Air für mehr als 6 Milliarden US-Dollar und setzt damit ein starkes Zeichen für die Dynamik im Verpackungsmarkt.Clayton Dubilier and Rice übernimmt den Verpackungsspezialisten Sealed Air und bewertet das Unternehmen mit rund 6,2 Milliarden US-Dollar. Laut Mitteilung vom Montag zahlt die Beteiligungsfirma 42,15 US-Dollar je Aktie. Der Preis liegt knapp unter dem Schlusskurs vom Freitag von 43,28 US-Dollar, nachdem bereits erste Berichte über eine mögliche Übernahme durch CD&R kursierten. Milliardenbewertung trotz Kursdruck Der Deal erreicht einen Unternehmenswert von 10,3 Milliarden US-Dollar. Bloomberg hatte bereits am Sonntag berichtet, dass …