Wie der Hauspreis-Index EPX des Europace Finanzierungsmarktplatzes zeigt, haben im Oktober die Immobilienpreise in allen Segmenten leicht zugelegt. Der deutlichste Anstieg ist im Segment der neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäuser zu verzeichnen. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX präsentiert. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace Finanzierungsmarktplatzes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact