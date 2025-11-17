Die Mewes Versicherungsmakler GmbH wird Mitglied bei der ATTIKON Gruppe. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunden aus den Bereichen gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Verbände, kirchliche Organisationen sowie Möbel- und Einrichtungshäuser. Nachdem sich im Oktober die Meyer & Meyer Versicherungsmakler GmbH und die eurowest Versicherungsmakler GmbH angeschlossen haben, hat die ATTIKON Gruppe nun ein weiteres neues Mitglied: Die Mewes Versicherungsmakler GmbH.

