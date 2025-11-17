Telcoin-Kurs-Prognose: Wird TEL mit Banklizenz zum Krypto-Bank-Multibagger?

Telcoin (TEL) erlebt einen der stärksten Hype-Momente des Jahres. Durch die offizielle Anerkennung als regulierte Digital-Asset-Bank in Nebraska ist das Projekt plötzlich in aller Munde. Während der Gesamtmarkt schwächelt, explodiert Telcoin - und viele Anleger fragen sich jetzt: Wird TEL zum Multibagger oder droht ein Rückschlag?

Im Folgenden erfahren Sie, warum das Potenzial riesig ist, welche Risiken bestehen und warum Best Wallet ($BEST) parallel ebenfalls zum Geheimtipp wird.

Telcoin pumpt - dank Schlagzeilen über die Banklizenz

Telcoin hat als erstes Unternehmen in Nebraska eine vollständig regulierte Digital-Asset-Bank erhalten. Der "Nebraska Department of Banking and Finance" erteilte Telcoin die offizielle Lizenz als Digital Asset Depository Institution.

Mit dem "Nebraska Financial Innovation Act" (NFIA), an dem Telcoin eigenen Angaben zufolge mitgearbeitet hat, kann das Projekt nun:

einen bankgestützten USD-Stablecoin (eUSD) herausgeben

Einlagen verwalten

digitale Vermögenswerte verarbeiten

Kreditvergabe ermöglichen

DeFi-Protokolle direkt mit Bankkunden verbinden

Damit erschließt Telcoin ein gigantisches Narrativ: Brücke zwischen TradFi und DeFi. Genau dieses Thema wird in der Kryptoindustrie derzeit als einer der größten Wachstumstreiber bezeichnet.

Der Kurs reagiert entsprechend:

+99 % in 7 Tagen

+171 % im Jahresvergleich

Bitcoin im selben Zeitraum: nur +5,76 %

Solche Outperformance hat man im aktuellen Markt selten gesehen.

Droht ein Crash durch "Fake News"?

Nach dem ersten Hype folgte Ernüchterung: Der Gouverneur von Nebraska suggerierte, Telcoin sei die erste regulierte Kryptobank der USA. Das ist nicht korrekt.

Schon zuvor gab es in Wyoming SPDI-Lizenzen (Special Purpose Depository Institution), darunter:

Kraken Financial

Custodia (ehemals Avanti)

Telcoin ist somit die erste Kryptobank Nebraskas, aber nicht die erste der USA.

Dennoch bietet die Regulierung Telcoin mehr Freiheiten als die teilweise blockierten Projekte in Wyoming. Die Gefahr:

Zu viel Euphorie kann kurzfristige Rücksetzer auslösen, wenn Anleger die Details verstehen.

Was Telcoin bisher erreicht hat

Trotz der aufgeheizten Stimmung gibt es echte fundamentale Fortschritte:

Überweisungen in 20+ Ländern

Integration von 40 E-Wallets

Multi-Währungs-Stablecoins: eUSD, eAUD, eCAD usw.

Kostenreduktion für internationale Transfers:

von 7 % ? auf 2 %

Durch Staking können Nutzer Gebührenanteile verdienen - was Verkaufsdruck reduzieren kann.

Mit bisher über 100.000 App-Downloads sieht das reale Wachstum solide aus.

Das Projekt spricht von 200 Millionen potenziellen Nutzern.

Aber die Konkurrenz ist hart:

Ripple

Stellar

Celo

Wise

Revolut

PayPal

WesternUnion

MoneyGram

Telcoin steht also vor einem Wettbewerb mit globalen Finanzgiganten.

Telcoin-Kurs-Prognose: 223x möglich?

Der Markt für internationale Überweisungen lag 2024 bei 860-900 Milliarden Dollar.

Telcoins potenzielle Einnahmen:

1 % Marktanteil ? 8-9 Mrd. USD Volumen

2 % Gebühren ? 20 Mio. USD Umsatz pro Jahr

Zusätzlich:

0,5 % vom Stablecoin-Markt (geschätzt 500 Mrd.)

? 2,5 Mrd. USD Volumen

Basierend auf Vergleichsbewertungen ergeben sich theoretische Multiples:

vs. TEL-Allzeithoch: 9,7x

vs. Stellar: 13,6x

vs. XRP: 223x

Solche Werte sind grundsätzlich möglich - aber nur, wenn Telcoin langfristig liefert.

Warum Best Wallet als Alternative explodiert

Mit jedem neuen Krypto-Boom steigt auch der Bedarf an sicheren, benutzerfreundlichen Wallets. Genau hier punktet Best Wallet ($BEST) - ein Projekt, das als "Krypto-Super-App" gilt.

Jetzt intelligenter in Kryptos investieren!

Was macht Best Wallet einzigartig?

Multi-Chain-Wallet für alle wichtigen Blockchains

intuitive Bedienung - perfekt für Einsteiger

institutionelle Sicherheit (gesplittete Schlüssel, Zero-Knowledge-Mechanismen, MEV-Schutz)

gasfreie Transaktionen

Staking, Sparpläne, Derivate (bald verfügbar)

integriert eigene Presales direkt in der App

über 500.000 Nutzer (mehr als Telcoin!)

Warum der BEST-Token so viel Aufmerksamkeit erhält:

BEST dient als:

Payment-Token

Governance-Token

Staking-Token

Zugang zu Premiumfunktionen und Rabatten

Schlüssel zu exklusiven Token-Launches

Der Presale ist bereits über 17 Millionen USD schwer - und endet in weniger als 12 Tagen.

Nach dem Launch wird der Token frei handelbar - und viele Anleger erwarten einen starken Preisanstieg, da die Nutzerbasis bereits jetzt riesig ist.

Jetzt mehr über Best Wallet erfahren!

Hinweis:

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.