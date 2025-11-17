- 25 Prozent: Das Ausmaß des Krypto-Crashs

Die Nervosität am Kryptomarkt erreicht ein neues Hoch. Bitcoin hat die wichtige Marke von 95.000 US-Dollar klar unterschritten - ein Schock, wenn man bedenkt, dass vor gerade einmal sechs Wochen ein neues Allzeithoch gefeiert wurde. Die Euphorie ist verflogen, die Realität: Ein Crash von historischem Ausmaß. Ein Blick auf die Marktdaten zeigt, wie massiv die Abverkäufe wirklich sind.

27 Milliarden Dollar verschwinden pro Tag

Anfang Oktober lag die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen bei rund 4,3 Billionen Dollar. Seitdem befinden sich die Preise nahezu aller großen Coins im freien Fall.

Die Bilanz der letzten 41 Tage:

1,1 Billionen Dollar Marktkapitalisierung vernichtet

Marktkapitalisierung vernichtet entspricht -25 %

durchschnittlich 27 Milliarden Dollar pro Tag Verlust

Schon am 10. Oktober kam es zu einem der größten Flash-Crashs der Kryptogeschichte. Zwar beruhigte sich der Markt kurzzeitig, doch seitdem ging es erneut fast 10 % weiter bergab. Kein Wunder, dass viele Anleger jetzt vom "Anfang vom Ende" sprechen.

Ist die Lage wirklich so schlimm?

Auf den ersten Blick ja - doch die Details erzählen eine andere Geschichte.

Viele gehen davon aus, dass der Kryptomarkt stark mit US-Aktien, Zinsen und makroökonomischen Faktoren korreliert. Doch genau diese Verbindung scheint sich aktuell aufzulösen:

Bitcoin fällt

Ethereum fällt

Altcoins fallen

US-Indizes steigen im Futures-Handel

Das bedeutet:

Der Kryptocrash ist kein Makroproblem - sondern ein internes, strukturelles Problem.

Analysten machen vor allem zwei Faktoren verantwortlich:

1. Massive Bereinigung überhebelter Positionen

Viele Trader haben in den letzten Wochen mit extrem hohem Leverage spekuliert. Als die Kurse fielen, lösten sich diese Positionen in Kettenreaktionen auf - ein Mechanismus, der im Kryptomarkt immer wieder zu Crashs führt.

2. Liquidationen statt fundamentaler Schwäche

Dass Aktienmärkte gleichzeitig steigen, zeigt: Es handelt sich nicht um eine globale Liquiditätskrise.

Es ist ein Crypto-spezifischer Shakeout, der oft zu späten Trendwenden führt.

Und wie bei jedem Abverkauf gibt es Gewinner - Projekte, die trotz des Marktchaos starken Kapitalzufluss verzeichnen. An erster Stelle: Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper trotzt dem Crash

Während Bitcoin, Ethereum und so gut wie alle Altcoins tiefrote Wochen erleben, bleibt ein Projekt immun gegen die Schwäche: Bitcoin Hyper.

Warum?

Weil HYPER nicht vom Spotmarkt abhängig ist - der Token befindet sich noch im Presale und steigt strukturell im Preis.

Was macht Bitcoin Hyper so besonders?

Bitcoin Hyper bringt Bitcoin erstmals in die Welt moderner Blockchains:

Layer-2 auf Basis der Solana Virtual Machine

extrem schnelle Transaktionen

minimale Gebühren

vollständige DeFi-Fähigkeit (Staking, Lending, dApps, Liquidity Pools)

echte BTC über sicherer Bridge tokenisierbar

Smart Contracts direkt für Bitcoin

Damit kann Bitcoin mehr als nur "digitales Gold" sein.

Es wird zu einem funktionalen Web3-Asset.

Der Presale boomt trotz Crash

Der $HYPER-Vorverkauf ist einer der erfolgreichsten der letzten Jahre:

über 27 Millionen US-Dollar investiert

investiert eine der stärksten Presale-Phasen 2025

nächste Preiserhöhung steht kurz bevor

Der Token wird benötigt für:

Transaktionsgebühren

Governance

Staking (mit attraktiver Rendite)

Analysten erwarten, dass Bitcoin Hyper nach dem Börsenlisting sehr schnell in Richtung Milliardenbewertung steigen könnte - vor allem, wenn sich der Markt stabilisiert.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis:

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.