Bitcoin-Schock: Nur noch 5 Prozent übrig

Bitcoin nähert sich einem historischen Punkt: 95 % aller jemals existierenden BTC sind bereits gemined. Damit bleiben weniger als fünf Prozent des gesamten Angebots übrig - ein Meilenstein, der die absolute Knappheit deutlich unterstreicht. Denn das Bitcoin-Protokoll ist klar: Bei 21 Millionen BTC ist Schluss. Je näher diese Grenze rückt, desto härter wird der Wettbewerb um die letzten verfügbaren Coins.

Trotz extremer Knappheit bleibt Mining attraktiv

Parallel zur zunehmend knappen Bitcoin-Supply sorgt ein Bericht aus den USA für Aufsehen:

220 Millionen US-Dollar flossen im Juli in den Mining-Giganten American Bitcoin.

Angeführt wurde die Runde von Solari Capital, dem Fonds von AJ Scaramucci - Sohn des ehemaligen Trump-Kommunikationschefs Anthony Scaramucci.

Weitere Investoren:

Tony Robbins

Charles Hoskinson

Grant Cardone

Peter Diamandis

Pikant: Anthony Scaramucci war jahrelang ein Kritiker von Donald Trump. Trotzdem investiert er nun indirekt in ein Unternehmen, das von Trumps Söhnen Eric und Donald Jr. geleitet wird. Der Grund ist klar:

"Es gibt ein blaues Team, ein rotes Team - und ein oranges Team."

- Anthony Scaramucci

Wenn es um Bitcoin geht, verschwimmen politische Grenzen. Die Knappheit des Assets überstrahlt alte Rivalitäten.

Mining wird komplexer - Privatanleger schauen in die Röhre

Während professionelle Mining-Firmen Milliarden einsetzen, sind die Anforderungen an Mining-Hardware, Stromversorgung und Wartung inzwischen so hoch, dass für Privatanleger kaum noch Chancen bestehen.

Mining Difficulty bleibt auf Rekordniveau

Preise für Mining-Hardware explodieren

Energiepreise bleiben hoch

professionelle Strukturen dominieren die Branche

Der Traum vom Heim-Mining ist für die meisten endgültig vorbei.

Doch ein neues Projekt bringt das Mining in völlig neuer Form zurück - ohne Hardware, ohne Stromkosten, ohne technischen Aufwand.

PepeNode: Mining - aber neu gedacht

PepeNode revolutioniert Mining durch ein virtuelles Mine-2-Earn-Modell, das den Einstieg für jeden möglich macht.

Wie funktioniert das?

Nutzer starten mit einem leeren digitalen Raum

Sie bauen ein virtuelles Mining-Rig auf

Jeder Node hat eigene Leistungswerte

Upgrades erhöhen die Mining-Power

70 % aller Upgrade-Token werden verbrannt ? deflationär

? deflationär Die Mining-Erträge bestehen aus echten Memecoins ($PEPENODE)

Kein Lärm. Kein Strom. Keine Hardware. Kein Risiko teurer Ausfälle.

Das Konzept verbindet:

den strategischen Aufbau eines Mining-Setups

spielerische Gamification

reale Token-Belohnungen

Damit entsteht eine Mischung aus Proof-of-Work-Gefühl und der Zugänglichkeit von Proof-of-Stake - mit deutlich mehr Dynamik und Individualisierungsgrad.

Und der Hype ist real:

155,6 ETH gingen in den letzten Stunden in PepeNode

gingen in den letzten Stunden in PepeNode Presale bereits kurz vor dem nächsten Preisanstieg

aktueller Preis: 0,00115 USD - nur noch 7 Stunden verfügbar

Investoren sichern sich jetzt günstige Early-Bird-Preise, bevor die nächste Preisstufe aktiviert wird.

Hinweis:

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.