As from November 18, 2025, Hifab Group AB will change company name to Hultström Group AB.
Old issuer name: Hifab Group AB
New issuer name: Hultström Group AB
New issuer code: HULT B
Old symbol: HIFA
New symbol: HULT B
ISIN code: SE0000483943
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
Old issuer name: Hifab Group AB
New issuer name: Hultström Group AB
New issuer code: HULT B
Old symbol: HIFA
New symbol: HULT B
ISIN code: SE0000483943
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
© 2025 GlobeNewswire