Der aus dem Film The Big Short bekannte US-Investor Michael Burry hat angekündigt, seinen Hedgefonds zu schließen. Dahinter scheint vor allem Frust über die für ihn nicht mehr nachvollziehbare KI-Rallye zu stecken. Oder gibt es noch andere Gründe? Die Vorhersage der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 hat Michael Burry an der Wall Street Legendenstatus beschert. Der Hollywood-Film The Big Short, in dem seine Geschichte erzählt wird, machte den Starinvestor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n