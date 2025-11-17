Die Great Wall Motor-Tochter Ora hat sein erstes Kompakt-SUV vorgestellt. Der Ora 05 soll unter anderem gegen den Leapmotor B10 antreten und schafft dank seiner 58,3 kWh großen LFP-Batterie bis zu 580 Kilometer Reichweite. Bisher hatte sich die GWM-Tochter Ora vor allem auf kompakte Stadtautos wie den 03 oder Fließheck-Limousinen wie den 07 konzentriert. Ihr Markenzeichen war das rundliche Design mit den Kulleraugen und ein ordentlicher Schuss Retro-Einfluss. ...

