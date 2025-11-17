Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. den Erwerb eines Multi-Asset-Immobilienportfolios von St. James's Place (SJP) und dessen Property Unit Trust sowie Life and Pensions Trust erfolgreich abgeschlossen hat. SJP wurde bei dem Verkauf des Portfolios von Invesco Real Estate, einem globalen Immobilien-Investmentmanager, beraten.

Das Portfolio umfasst 16 hochwertige Objekte in ganz Großbritannien, darunter Multi-Let-Industrieimmobilien ("MLI"), Einzelhandelsimmobilien und Büroimmobilien. Den größten Anteil hat das MLI-Portfolio, das aus 10 separaten Immobilienobjekten besteht, die sich überwiegend im Großraum London und im Südosten Englands befinden und Zugang zu wichtigen Verkehrs- und Industriezentren bieten was sie für die Last-Mile-Lieferung und den regionalen Vertrieb äußerst attraktiv macht. Die Büroimmobilien befinden sich alle in London, während die Einzelhandelsimmobilien aus hochwertigen Einzelhandelslagern mit einer starken Mieterschaft bestehen.

Lone Star wird eine aktive Vermögensverwaltungsstrategie umsetzen und in diese Immobilien investieren, um ihre institutionelle Qualität weiter auszubauen.

"Der MLI-Sektor ist ein Bereich, in den Lone Star in den letzten zwölf Monaten mit großer Überzeugung investiert hat. Wir glauben, dass dieser Teil des Marktes ein erhebliches Potenzial birgt, da die günstigen Rahmenbedingungen im Bereich Lagerung und Distribution die Nachfrage nach Unternehmensmieten weiter ankurbeln", sagte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star.

"Wir sehen einen enormen Wert in diesem Portfolio hochwertiger Vermögenswerte", sagte Jeremie Goldsztain, Senior Managing Director und Head of Europe Real Estate bei Lone Star. "Als Investor in ganzheitliche, gemischt genutzte Portfolios glauben wir, dass diese Gelegenheit eine große Diversifizierung wichtiger Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien beinhaltet, die aufgrund ihrer Lage ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten."

Andy Rofe, Managing Director Europe bei Invesco Real Estate, kommentierte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass SJP Invesco Real Estate Anfang dieses Jahres mit der erfolgreichen Veräußerung seines Immobilienportfolios betraut hat, basierend auf unserer über 30-jährigen Erfahrung und unserer fundierten Kenntnis des britischen Transaktionsmarktes. Die Veräußerung von 16 vielfältigen und hochwertigen Vermögenswerten aus dem gesamten Portfolio zu ermöglichen, ist eine fantastische Leistung und ein Meilenstein für unseren Kunden. Unsere Beziehung zu SJP unterstreicht einmal mehr das kontinuierliche Wachstum unseres Vermögensgeschäfts und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen der Vermögensbranche zu entwickeln und umzusetzen. Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Vermögenskunden in einem sich wandelnden Marktumfeld Mehrwert und strategische Beratung zu bieten."

Invesco Real Estate wurde bei dieser Transaktion von CBRE beraten.

Über Lone Star

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über St. James's Place

St. James's Place (SJP) ist eine führende britische Vermögensverwaltungsgesellschaft. SJP wurde 1991 gegründet, ist seit 1997 an der Londoner Börse notiert und verwaltet ein Vermögen von 212,4 Milliarden Pfund. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine persönliche Beratung, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Umstände zugeschnitten ist. Die Beratung wird an veränderte Anforderungen angepasst, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen stets angemessen sind.

Über Invesco Real Estate

Invesco Real Estate ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestmentmanagement mit einem verwalteten Immobilienvermögen von 87,2 Milliarden US-Dollar, 601 Mitarbeitern und 21 Regionalbüros in den USA, Europa und Asien. Invesco Real Estate blickt auf eine 40-jährige Investitionsgeschichte zurück und hat in dieser Zeit für seine rund 470 institutionellen Kunden aktiv über das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum hinweg investiert, von Core- bis zu opportunistischen Strategien, in Eigenkapital- und Fremdkapital-Immobilienstrategien sowie in direkte und börsennotierte Immobilien. In Europa verfügt Invesco Real Estate über acht Niederlassungen in London, München, Mailand, Madrid, Paris, Prag, Luxemburg und Warschau mit 185 Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet 205 Vermögenswerte in 14 europäischen Ländern mit einem verwalteten Vermögen von 19,5 Milliarden US-Dollar. Das Team verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in allen gewerblichen Sektoren, im Hotel- und Wohnbereich (Stand: 30. September 2025).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251116448762/de/

Contacts:

Headland Consultancy

Rosh Field Jess Hodson Walker

LoneStar@headlandconsultancy.com

+44 (0)7552 830 864