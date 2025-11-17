Der legendäre Value-Investor Warren Buffett hat seinen Fehler aus der Vergangenheit korrigiert: Seine Holding Berkshire Hathaway ist überraschend mit einem Kaufvolumen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei der Alphabet-Aktie eingestiegen. Damit wird der Konzern zur zehntgrößten US-Beteiligung im Buffett-Portfolio. Gleichzeitig untermauert Google die eigene Strategie mit der größten Einzelinvestition seiner Geschichte: 40 Milliarden US-Dollar fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de