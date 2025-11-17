Börsenexperte Dr. Hendrik Leber warnt vor einer platzenden KI-Blase, überbewerteten Tech-Aktien und schwierigen Zeiten für den DAX und den Kreditmarkt. Hendrik Leber sieht die aktuellen Marktbewegungen als notwendige "Realismus-Korrekturen" - sieht jedoch "keinen Crash". Doch seine Analyse im neuen "Smartes Geld"-Interview ist für Anleger nicht wirklich beruhigend. In der Technologie- und KI-Welt sieht Leber eine klare Zäsur. "Die KI-Blase ist am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
