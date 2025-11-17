Die Alibaba-Aktie ist am Freitag ordentlich unter Druck geraten. Grund dafür sind Nachrichten aus dem Weißen Haus bzw. Vorwürfe gegen das Unternehmen. Was bedeutet das für Aktionäre? Memo aus dem Weißen Haus Am Freitag hat die Aktie des E-Commerce-Konzerns Alibaba ordentlich an Wert abgegeben. Hintergrund dieser Bewegung waren neue Meldungen aus dem Weißen Haus. Wie die Financial Times berichtete, wird das Unternehmen dort in einem internen Memo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de