Polpharma Biologics, eine biopharmazeutische Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars konzentriert, hat heute bestätigt, dass Sandoz Tyruko (Natalizumab-sztn) nun für Patienten in den Vereinigten Staaten erhältlich ist. Tyruko ist das erste und einzige von der FDA zugelassene Biosimilar von Natalizumab zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose sowie für erwachsene Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Morbus Crohn1

Tyruko wurde von Polpharma Biologics entwickelt und wird in den USA von seinem Kooperationspartner Sandoz im Rahmen einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung vermarktet. Die Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein für die Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen, erschwinglichen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit MS und Morbus Crohn in den Vereinigten Staaten.

Emmanuelle Lepine, Aufsichtsratsvorsitzende, Polpharma Biologics, kommentierte: Emmanuelle Lepine, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Polpharma Biologics, kommentierte: "Die Markteinführung von Tyruko in den USA ist nicht nur für Polpharma Biologics, sondern auch für Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten ein entscheidender Moment. Dieser Meilenstein spiegelt unser langfristiges Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, globale Zusammenarbeit und die Erweiterung des Zugangs zu hochwertigen biologischen Therapien wider. Tyruko ist ein Beweis für die Kompetenz und das Engagement unserer Teams, und wir sind stolz darauf, dass unser Biosimilar Patienten erreicht, die erschwinglichere Behandlungsoptionen benötigen."

Polpharma Biologics S.A., ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) unter der Marke Rezon Bio mit Sitz in Danzig, Polen, ist für die kommerzielle Lieferung des Wirkstoffs für Tyruko verantwortlich.

Tyruko ist nun in den USA und 14 Ländern in Europa erhältlich, was einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Zugangs zu biologischen Arzneimitteln für Patienten weltweit darstellt.

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist eine Gruppe von biopharmazeutischen Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika und Biosimilars für den globalen Markt konzentriert. Unser in der Schweiz ansässiges, auf Biosimilars spezialisiertes Unternehmen verwaltet die gesamte Wertschöpfungskette: von der Produktauswahl und Investitionszuweisung über die Programmdurchführung bis hin zur Monetarisierung der Vermögenswerte. In enger Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern sorgen wir für einen schnellen Fortschritt von der Idee bis zur Markteinführung.

Unser internationales Team aus erfahrenen Experten verfügt über nachgewiesene Erfahrung in den Bereichen Programmleitung, Regulierungsstrategie, CMC-Integration, Geräteentwicklung, klinische Überwachung und Qualitätssicherung. In Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen CDMOs liefern wir End-to-End-Biosimilars, von der Zelllinie bis zum fertigen Produkt, für eine Reihe wichtiger Therapiebereiche. Unsere kommerziellen Partner gewährleisten den Zugang zu diesen Medikamenten für Patienten weltweit. Unsere Mission ist es, den Zugang zu Biologika zu beschleunigen. Um diese Mission zu erfüllen, unterhalten wir eine robuste, expandierende Pipeline von Biosimilars in der Entwicklung.

1 Die vollständigen Verschreibungsinformationen finden Sie in den Verschreibungsinformationen der US-amerikanischen FDA für Tyruko

