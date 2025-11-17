Mainz (ots) -
Woche 48/25
Mi., 26.11.
Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:
9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)
Generaldebatte
Reporterin: Ines Trams
Moderation: Patricia Wiedemeyer
Im Streaming: 26. November 2025, 09.00 Uhr bis 26. November 2027
(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
"heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.
"Notruf Hafenkante: Abnabelung" verschiebt sich auf Do., 27.11., 3.45 Uhr.)
Do., 27.11.
Bitte Programmänderung beachten:
3.45 Notruf Hafenkante (VPS 3.44)
Abnabelung
(Text und weitere Angaben s. Mi., 26.11., 10.30 Uhr.)
(Die Wiederholung " SOKO Stuttgart" entfällt.)
Woche 49/25
Sa., 29.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Alltag im deutschen Knast
Film von Karin Wendland
Deutschland 2025
Im Streaming: 28. November 2025, 09.00 Uhr bis 28. November 2030
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)
