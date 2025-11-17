Mainz (ots) -Woche 48/25Mi., 26.11.Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)GeneraldebatteReporterin: Ines TramsModeration: Patricia WiedemeyerIm Streaming: 26. November 2025, 09.00 Uhr bis 26. November 2027(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen."heute Xpress" um 9.00 Uhr sowie "Volle Kanne - Service täglich" entfallen."Notruf Hafenkante: Abnabelung" verschiebt sich auf Do., 27.11., 3.45 Uhr.)Do., 27.11.Bitte Programmänderung beachten:3.45 Notruf Hafenkante (VPS 3.44)Abnabelung(Text und weitere Angaben s. Mi., 26.11., 10.30 Uhr.)(Die Wiederholung " SOKO Stuttgart" entfällt.)Woche 49/25Sa., 29.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 ZDF.reportage (HD/UT)Alltag im deutschen KnastFilm von Karin WendlandDeutschland 2025Im Streaming: 28. November 2025, 09.00 Uhr bis 28. November 2030(Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6160449

