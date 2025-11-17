Chinas Exportkontrollen lassen Yttrium-Preise explodieren. Industrievertreter warnen: Jetmotoren und Halbleiterproduktion stehen vor Engpässen.Die weltweiten Vorräte an Yttrium geraten unter Druck. Grund sind Exportbeschränkungen aus China, dem größten Produzenten des Elements. Die Einschränkungen betreffen auch sechs weitere Seltene Erden und wurden im April als Reaktion auf US-Zölle eingeführt. Obwohl ein Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping Hoffnungen auf eine stabilere Versorgung weckte, sind die Kontrollen bislang nicht vollständig aufgehoben. "Chinas Exportkontrollen haben zweifellos eine Jagd nach Yttrium ausgelöst, die mehrere Monate …

