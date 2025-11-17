Straubing (ots) -Immer mehr Rentner, immer weniger Junge, die das bezahlen müssen - natürlich ist das ein Problem. Wenn junge Abgeordnete der CDU nun aber den Aufstand proben, handelt es sich um nichts anderes als Erpressung: Die 18 renitenten Volksvertreter haben zwar den Koalitionsvertrag mitunterschrieben, trotzdem wollen sie jetzt nichts mehr davon wissen. Kein Kompromiss - an diesem Modell "Lindner" ist bereits die Ampel zerbrochen. (...) Einen Punkt haben die Jungen aber: Die Älteren hinterlassen massive Baustellen - marode Infrastruktur, versäumte Investitionen bei Bundeswehr und Klima. Viele haben privat Vermögen aufgebaut, weil der Staat sich an Investitionen vorbeigedrückt hat. Die Rechnung nun einfach der nächsten Generation zu präsentieren, ist unfair. Eine echte Rentenreform wäre mehr wert, als nur pauschal zu kürzen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6160459