Baden-Baden (ots) -Nach dem erfolgreichen ersten Teil "Ein Sommer in Sommerby" wird das Winterbuch für die ARD verfilmt / vor der Kamera stehen u. a. Johanna Gastdorf, Rainer Bock, Katrin Wichmann, Denis Moschitto und Lotta HerzogEs wird heimelig an der Schlei, denn "Weihnachten in Sommerby" steht an. Die Geschwister Martha, Mikkel und Mats haben sich gewünscht, das Weihnachtsfest bei ihrer verschroben-liebenswerten Oma zu verbringen. Doch dann wird erstmal alles anders als erhofft ... Mit "Weihnachten in Sommerby" verfilmen SWR, NDR und Radio Bremen den dritten Teil der Sommerby-Buchreihe von Kirsten Boie für die ARD, Teile des zweiten Romans fließen ebenfalls mit ein. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte Dezember an. Die Ausstrahlung im Ersten und in der ARD Mediathek ist für Weihnachten 2026 geplant."Weihnachten in Sommerby"Ein Sehnsuchts-Wunsch von Martha (Lotta Herzog), Mikkel (Gregory Richters) und Mats (Samuel Muller) geht in Erfüllung: Sie feiern Weihnachten in Sommerby. Gemeinsam reisen sie zu Oma Inge (Johanna Gastdorf), die Eltern (Katrin Wichmann und Denis Moschitto) wollen kurz vor Weihnachten nachkommen. Doch dann ist alles anders als gedacht: In Sommerby ist es nass und kalt und Oma Inges Haus kein bisschen weihnachtlich dekoriert. Stattdessen gibt es viel zu tun: Mikkel muss sehen, wie er Hühnern und Mardern gerecht wird, Mats sein Geheimnis mit Dilara (Helene Salame) schützen und Martha erfährt das erste Mal ein Gefühl von Eifersucht. Außerdem müssen alle mithelfen, die "Schnasselbude", Café und Treffpunkt der Region, zu retten. Denn das Zuhause von Enes (Konstantin Riesen), Dilara und Aylin (Hanife Sylejmani) soll einem Bauprojekt weichen. Doch dann tobt ein Sturm über der Schlei und der Strom fällt aus. Was nach spannendem Abenteuer klingt, wird zunehmend ernst: Die Demo zur Rettung der "Schnasselbude" muss abgesagt werden und ob die Eltern von Martha, Mikkel und Mats es schaffen, bis Heiligabend bei Oma Inge zu sein, ist fraglich. Zum Glück rücken in Sommerby alle zusammen und helfen einander. Und so schleicht sich nach und nach das Weihnachtsgefühl auch in Oma Inges Haus ein.Produktion"Weihnachten in Sommerby" (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wird von Björn Vosgerau und Levin Hübner von der Wüste Medien GmbH produziert. Das Drehbuch nach dem Roman von Kirsten Boie schrieb Catharina Junk. Regie führt Mia Spengler. Neben den schon Genannten gehören u. a. Odine Johne (Maklerin Christin Ernst), Arazay Zink-Campus (Rike) und Gina Haller (Reporterin Nia Dallo) zum Ensemble. Die Redaktion haben Lene Neckel (SWR), Sandra Le Blanc-Marissal (NDR) und Lina Kokaly (Radio Bremen).