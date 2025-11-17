FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Verve Group, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
16:00 USA: NAHB-Index 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.
DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington °
