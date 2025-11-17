Gran Turismo bleibt auch im Zeitalter der E-Mobilität die Bühne, auf der die Autohersteller ihre dynamischsten Modelle digital erlebbar machen. Jetzt hält auch Polestars 650 kW starke Elektro-Flunder Einzug in die realistische Rennwelt. Wenn ein Autohersteller waschechte Enthusiasten erreichen möchte, kommt er seit fast drei Jahrzehnten an einer Videospielreihe nicht vorbei - Gran Turismo. Seit 2022 ist das mittlerweile siebte Spiel aus der Reihe ...

