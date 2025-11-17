Der 10-Jahres-Ausblick von Goldman Sachs skizziert die Erwartungen der Investmentbank bis 2035. Der längerfristige Bericht soll die Prognosen der hauseigenen Volkswirte ergänzen."Während zyklische Kräfte die Märkte zeitweise beeinflussen werden, erwarten wir, dass die dominierenden Treiber in diesem Zeitraum struktureller Natur sind: nominales Wachstumstrend, Profitabilität und Margenverhalten, Ausgangsbewertungen und das politische Umfeld", stellen die Analysten von Goldman Sachs fest. Sie nutzten ein einheitliches Rahmenmodell für alle untersuchten Regionen, das sie an lokale Besonderheiten anpassten. Das Modell schätzte Gesamtrenditen als Summe aus Gewinnwachstum, Bewertungsänderungen …

