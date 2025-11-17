Ferrari und Porsche verfolgen im Luxusautosegment gegensätzliche Strategien: Ferrari setzt auf Exklusivität, während Porsche auf Volumen und Vielfalt baut. Während Ferrari stabile Margen und Zuversicht präsentiert, kämpft Porsche mit schwacher Profitabilität und einer teuren Transformation. Diese Unterschiede zeigen sich nicht nur in der Bilanz - sondern auch in der Wahrnehmung an der Börse.Stabilität trifft Umbruch: Zwei Luxusmarken, zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de