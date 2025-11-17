Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Aggregated presentation by day and by market
Name of the issuer
Identity code of the Issuer
Day of the transaction
Identity code of the financial
Total daily volume (in
Daily weighted average
Market (MIC Code)
LEGRAND SA
969500XXRPGD7HCAFA90
10-Nov-25
FR0010307819
19 230
132,1351
XPAR
LEGRAND SA
969500XXRPGD7HCAFA90
11-Nov-25
FR0010307819
19 230
131,3731
XPAR
LEGRAND SA
969500XXRPGD7HCAFA90
12-Nov-25
FR0010307819
22 230
133,4532
XPAR
LEGRAND SA
969500XXRPGD7HCAFA90
13-Nov-25
FR0010307819
19 230
132,2499
XPAR
LEGRAND SA
969500XXRPGD7HCAFA90
14-Nov-25
FR0010307819
19 230
129,4636
XPAR
* Rounded to four decimal places
TOTAL
99 150
131,7870
