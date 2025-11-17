© Foto: Dall-E

Die dritte Zinssenkung der Fed im Dezember schien sicher. Doch nun kippt die Stimmung. Immer mehr deutet darauf hin, dass der Zinssenkungszyklus bereits am Ende sein könnte. Die Konsequenzen wären heftig.Eigentlich war der Fahrplan gemacht: Drei Zinssenkungen bis Jahresende, so ließ sich die Projektion der US-Notenbank noch vor Kurzem lesen. Zwei Schritte hat die Fed in September und Oktober geliefert, Dezember schien gesetzt. Doch inzwischen preisen Terminmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent ein, dass es zu keiner weiteren Zinssenkung mehr kommen wird. Der Grund ist weniger in harten Daten zu finden - die wurden durch den langen Government Shutdown wochenlang blockiert -, sondern …