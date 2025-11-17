Der Bitcoin steht aktuell deutlich unter Druck. Dennoch hat ein Top-Fonds den aktuellen 13F Filings zufolge seine Position bei der Mutter aller Kryptowährungen massiv ausgebaut. Das steckt dahinter. Die neuen 13F Filings der Star-Investoren in den USA haben einige spannende Entwicklungen in den jeweiligen Portfolios gezeigt. Besonders die Meldungen rund um den Stiftungsfonds der amerikanischen Top-Universität Harvard finden plötzlich massive Beachtung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
