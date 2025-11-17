FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSAN S.A. SP.ADR 1/4 9CI0 US22113B1035
AB/FROM ONWARDS 17.11.2025 19:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSAN S.A. SP.ADR 1/4 9CI0 US22113B1035
AB/FROM ONWARDS 17.11.2025 19:00 CET
© 2025 Xetra Newsboard