Börsen-Hammer: Buffett steigt bei Alphabet ein! Und JETZT
|245,70
|245,85
|20:09
|245,70
|245,85
|20:09
|20:00
|Google's AI-fueled travel search engine sends online travel stocks into the red
|19:57
|Google previews Code Wiki: Can you trust AI to document your repository?
|19:31
|Google Stock Investors Just Got Amazing News
|19:31
|19:31
|19:31
|19:31
|19:30
|Börsen-Hammer: Buffett steigt bei Alphabet ein! Und JETZT
|19:26
|3 Warren-Buffett-Aktien, die Investoren nach dem 13F-Update von Berkshire im Auge behalten sollten
|19:14
|Alphabet: Warren Buffetts milliardenschwerer Einstieg entfacht Kurssprung
|Berkshire Hathaway setzt mit einem Milliarden-Investment in Alphabet ein überraschendes Zeichen und verleiht der Aktie damit kräftigen Rückenwind gegen den schwachen Branchentrend. Die Beteiligung gilt...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|245,75
|+3,30 %
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|437,05
|-0,22 %