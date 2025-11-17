DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

New Yorker Konjunkturindex steigt im November wider Erwarten

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November wider Erwarten gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 18,7. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 5,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 10,7 gelegen.

Fed/Jefferson rät zu vorsichtigem Zinskurs

Die US-Notenbank sollte nach Einschätzung von Vizepräsident Philip Jefferson bei weiteren Zinssenkungen vorsichtig vorgehen, damit die Bemühungen zur Inflationsbekämpfung nicht untergraben werden. Nach den beiden Senkungen des Leitzinses sei die aktuelle Geldpolitik nach wie vor etwas restriktiv, sagte Jefferson laut Redetext in Kansas City. "Das sich entwickelnde Gleichgewicht der Risiken unterstreicht die Notwendigkeit, sich dem neutralen Zinssatz langsam zu nähern", fügte er hinzu.

*US/Bauausgaben Aug +0,2% (PROG: -0,2%) gg Vm

November 17, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

