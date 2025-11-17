Das globale Management- und Technologieberatungsunternehmen Capco, ein Wipro-Unternehmen, ist dem Beta Services Partner Program von OpenAI beigetreten und erhält somit bevorzugten Zugang zu den neuesten KI-Innovationen. Capco und OpenAI werden zusammenarbeiten, um komplexe Kundenprobleme zu lösen, skalierbare Lösungen zu implementieren und Capco dadurch als zuverlässigen KI-Partner für Finanzdienstleistungs- und Energiekunden weltweit zu positionieren.

Durch die Servicepartnerschaft erhält Capco einen frühzeitigen Zugang zu den Technologien, dem technischen Support, den Lösungsarchitekten und den Schulungsressourcen von OpenAI. OpenAI wird von den über 25 Jahren Erfahrung von Capco mit globalen Transformationsprojekten und seiner nachgewiesenen Bereitstellungserfahrung im Finanzdienstleistungs- und Energiesektor profitieren. Gemeinsam werden Capco und OpenAI innovative Lösungen erkunden, um die größten Herausforderungen anzugehen, mit denen Kunden aus dem Finanz- und Energiesektor heute konfrontiert sind.

Die Chancen, die sich durch KI-gestützte Innovationen eröffnen, sind enorm und reichen von verbessertem Produktdesign über operative Veränderungen und Compliance bis hin zu höherer Mitarbeiterproduktivität und hyper-personalisierten Kundenerlebnissen.

Ein Beispiel für ein bereits bestehendes Angebot, das vom AI Lab von Capco unter Einsatz der Technologie von OpenAI entwickelt wurde, ist Compliance Assist. Compliance Assist, Teil der Capco Smart Suite-Produktpalette von KI-gestützten Lösungen und Dienstleistungen, unterstützt Banken dabei, kommende Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen proaktiv zu scannen und dabei automatisch zu identifizieren, welche Anpassungen an den Prozessen und Verfahren eines Unternehmens erforderlich sind wodurch Tausende von Arbeitsstunden gespart werden können.

Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor müssen sicherstellen, dass ihre regulatorischen Richtlinien und Prozesse immer im Einklang mit den geltenden Vorschriften stehen, da sie sonst Reputationsschäden oder Geldbußen riskieren. Vor allem für multinationale Banken bedeutet dies einen erheblichen Zeitaufwand, da sie mehrere hundert Richtlinien, Verfahren und Berichte aktualisieren müssen. Als eine führende europäische Privatkundenbank kürzlich Compliance Assist einführte, konnte sie den Arbeitsaufwand um 80 reduzieren und die für die Bewertung der Auswirkungen auf Richtlinien, Verfahren und Kontrollen benötigte Zeit halbieren.

Der Schwerpunkt der neuen Zusammenarbeit von Capco und OpenAI wird zu Beginn auf der Prüfung liegen, wie OpenAIs neuestes Angebot GPT-5 mit verbessertem Kontextverständnis und Feintuning Prozesse weiter automatisieren und optimieren kann, um von einer reaktiven zu einer proaktiven Kontrolle und Compliance zu gelangen.

Anne-Marie Rowland, CEO von Capco, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere neue Servicepartnerschaft mit OpenAI bekanntgeben zu können. Capco entwickelt ambitionierte, innovative Lösungen, mit denen unsere Kunden souverän vorangehen und den Markt schlagen können. Mit dieser neuen Servicepartnerschaft nehmen wir eine starke Position als Vorreiter im Bereich KI-Innovation ein und können unsere KI-Angebote auf das nächste Level bringen."

"Unsere Position als Anbieter von flexiblen, skalierbaren KI-gestützten Lösungen, die die Ambitionen unserer Kunden schneller, intelligenter und wirkungsvoller vorantreiben, ist nun weiter gefestigt. Da wir selbst KI in unserer gesamten Unternehmensstruktur implementiert haben, konnten wir die transformativen Auswirkungen und Vorteile aus nächster Nähe beobachten."

Chris Probert, Partner und Global Head of Data, Analytics AI bei Capco, sagte: "Das Ziel von Capco bestand schon immer darin, pragmatische generative und agentenbasierte Lösungen anzubieten, die eine KI-gesteuerte, kundenzentrierte Transformation auf skalierbare und wiederholbare Weise vorantreiben. Diese Servicepartnerschaft ermöglicht eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Team von OpenAI. Sie erlaubt es uns, unsere gemeinsame Vision zu verfolgen, kundenspezifische KI-Modelle und -Tools zu entwickeln, die die zukünftige Entwicklung der Unternehmen unserer Kunden verändern und beschleunigen."

Ksenia Chumachenko, Head of GTM Partnerships bei OpenAI, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Capco, um Finanzdienstleistern und Energieunternehmen weltweit die Leistungsfähigkeit der OpenAI-Technologie zugänglich zu machen. Mit ihrer umfassenden Branchenexpertise und ihren starken Kundenbeziehungen sind sie ein wertvoller Servicepartner für uns bei der Unterstützung von Institutionen, mit KI neue Werte zu erschließen."

Über Capco

Capco, ein Wipro-Unternehmen, ist eine weltweit tätige Management- und Technologieberatung, die die Transformation in der Energie- und Finanzdienstleistungsbranche neu definiert. Wir bei Capco setzen auf die Möglichkeiten der KI und unser fundiertes Fachwissen, um unseren Kunden dabei zu helfen, schneller voranzukommen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und eine größere Wirkung zu erzielen. Unsere ausgezeichnete Be Yourself at Work-Kultur und unsere diversen Talente sind der Motor für mutige, zukunftsorientierte Ideen und nachhaltige Veränderungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.capco.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251117279007/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Gregory

capco@gregoryagency.com