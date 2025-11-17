Im Gegensatz zu den letzten Wochen präsentieren sich sowohl der Gold- als auch der Silberpreis am Montag wenig volatil. Das dürfte sich allerdings gegen Ende der Woche ändern, wenn wichtige Wirtschaftsdaten nachgereicht werden. Denn diese könnten bereits über den nächsten Schritt der US-Notenbank entscheiden.Weder die Bullen noch die Bären haben sich zum Wochenauftakt aus der Deckung getraut. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das US-Arbeitsministerium die wegen des Government Shutdowns ...

