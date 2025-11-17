© Foto: Dall-E

Die Aktie des Ölgiganten Exxon Mobile könnte unmittelbar vor einem Ausbruch auf neue Rekordnotierungen stehen - auch ohne einen steigenden Rohölpreis. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Exxon Mobil Nicht nur am Aktienmarkt, auch bei Rohstoffen ist es in den vergangenen Jahren zu beachtlichen Kursgewinnen gekommen. Glänzten 2025 insbesondere Edelmetallen wie Gold und Silber mit kräftigen Preisanstiegen - begünstigt auch durch den anhaltenden Wertverlust des US-Dollars -, überzeugten in den Jahren zuvor vor allem Soft Commodities wie Orangensaft, Kaffee und Kakao. Hier ist es auch aufgrund von Klimawandelfolgen zu großen Ernteausfällen gekommen, die auch im Supermarkt für höhere …