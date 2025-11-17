Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen sich für Kinder entscheiden, nicht für Ölgewinne. COP30-Präsident: Lobbyisten rauswerfen und Subventionen beenden - https://act4icarus.org EveryHeartbeatMatters COP30

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 17. November 2025 / Our Present, Icarus' Future rückt die Verzögerungen beim Klimaschutz in einen neuen Kontext, indem es Eltern, Kinder und menschliche Geschichten in den Mittelpunkt stellt - mit einer eindringlichen Installation, einer weltweiten Petition und einem Kunstwettbewerb, um Gefühle vor der COP30 in gesellschaftlichen Druck umzuwandeln. Denn die politischen Entscheidungen, die heute getroffen werden, bestimmen die Lebenschancen der Kinder, die in diesem Jahr geboren werden.

"Our Present, Icarus' Future" entstand im klimagefährdeten Miami Beach und wurde während der Climate Week NYC bekannt gemacht. Mit Hilfe von immersivem Storytelling zeigt die Kampagne, wie sich steigende Temperaturen, der Anstieg des Meeresspiegels, Umweltverschmutzung und extremes Wetter auf das Leben eines Kindes auswirken, um durchsetzbare Emissionsreduktionen, ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe und Beschränkungen für die Lobbyarbeit der Industrie zu fordern.

Indem sie den warnenden Mythos von Ikarus mit der heutigen Klimakrise verbindet, sensibilisiert die Kampagne nicht nur die Öffentlichkeit, sondern mobilisiert auch öffentliche Unterstützung, um Druck auf die Staats- und Regierungschefs der Welt auszuüben, entschlossen zu handeln. Bis heute hat sie schätzungsweise 38,2 Millionen Menschen über digitale und traditionelle Medienplattformen erreicht, Zehntausende von Petitionen erhalten und gerade sieben LUUM Awards (2 Gold, 5 Silber) gewonnen, die in den Kategorien "Causes", "Human Rights" und "Health" ausgezeichnet wurden.

Die Kampagne wird von Zubi, einer Kreativagentur, die sich auf kulturell relevante, wirkungsorientierte Arbeit spezialisiert hat, und von der VoLo Foundation, einer Familienstiftung, die evidenzbasierte Klimalösungen und Aufklärung in der Bevölkerung fördert, unterstützt.

"Der Gewinn des LUUM Awards bestätigt, was wir bereits glaubten: Kunst kann Menschen bewegen ... und Menschen bewegen Politik", sagte Yoca Arditi-Rocha, CEO des CLEO Institute. " Heute, da sich die Verhandlungsführer in Brasilien versammeln, fordern wir die Staats- und Regierungschefs auf, die schwierigen Entscheidungen zu treffen: die Emissionen, die zur Erderwärmung beitragen, zu reduzieren, die Subventionierung der Umweltverschmutzung durch fossile Brennstoffe aus Steuergeldern zu beenden und die Lobbyisten der Industrie aus den globalen Klimaverhandlungen herauszuhalten. "Staats- und Regierungschefs der Welt: Sie sind die Hüter der Zukunft, nicht ihre Versteigerer. Entscheiden Sie sich bei der COP30 für die Kinder und gegen Unternehmensgewinne. Jeder Herzschlag zählt."

"CLEO hat den Mythos von Ikarus meisterhaft als zeitgemäße Metapher für die Klimakrise eingesetzt. So wie Ikarus' Flügel schmolzen, als er der Sonne zu nahe kam, droht unserem Planeten ein ähnliches Schicksal, wenn wir die Warnungen der Wissenschaftler ignorieren. Ikarus als Kind symbolisiert die nächste Generation, die die Welt erben wird, die durch die Entscheidungen von heute geprägt ist", sagte Thais Lopez Vogel, Mitbegründerin und Treuhänderin der VoLo Foundation.

"Ich denke, als Menschen sind wir gegenüber Botschaften gleichgültig geworden. Wir werden jeden Tag mit Informationen bombardiert, sind an mehrere Bildschirme gefesselt und nehmen uns nicht mehr die Zeit, wirklich zuzuhören. Wir sind immun geworden. Um diesen Lärm zu durchbrechen, müssen wir disruptiv und unerwartet sein. Unser Ansatz war es, eine "Stimme" zu verwenden, die nicht mit Worten sprach, sondern deren Leben die Botschaft transportierte. Ein stiller Bote, ein Baby, das Leben selbst, das die Menschen innehalten und endlich zuhören ließ." sagte Iván Calle, VP Executive Creative Director von Zubi

Politische Forderungen bei der COP30

- Durchsetzbare, schnelle Emissionsreduktionen und ein beschleunigter Weg zur Abschaffung fossiler Brennstoffe.

- Ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe und der öffentlichen Finanzierung, die Anreize für die Erderwärmung schaffende Umweltverschmutzung bieten.

- Schutzmaßnahmen, die den Einfluss von Interessengruppen begrenzen und verhindern, dass die Lobbyarbeit der fossilen Industrie die UN-Klimaverhandlungen beeinflusst.

Weitere Informationen finden Sie unter: Act4Icarus.org

Warum dies jetzt wichtig ist

Die öffentliche Finanzierung verschärft das Problem weiter: Fossile Brennstoffe erhalten jährlich rund 1,5 Billionen US-Dollar an direkten Subventionen, und wenn man indirekte Kosten wie Gesundheits- und Klimaschäden mit einbezieht, steigt die Unterstützung auf rund 7 Billionen US-Dollar pro Jahr. Außerdem zeigen aktuelle Berichte der letzten Woche eine starke Präsenz der Lobby für fossile Brennstoffe auf der COP30 - eine doppelte politische und finanzielle Hürde für diese Verhandlungen und der Grund, warum diese Kampagne gerade jetzt so wichtig ist.

Städte und Regionen wie Miami sind bereits mit steigenden Kosten und einem erhöhten Katastrophenrisiko konfrontiert: höhere Hausversicherungsprämien, Belastung der Infrastruktur, Vertreibung und unverhältnismäßige Auswirkungen auf die am stärksten betroffenen Gemeinden. Da die USA auf dieser globalen Bühne fehlen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die COP30. Die politischen Entscheidungen, die im November getroffen werden, werden darüber entscheiden, ob die Nationen einen gerechten Übergang beschleunigen oder künftigen Generationen noch größeren Schaden zufügen. Die Zeit ist jetzt gekommen. Später wird es zu spät sein.

Medienmöglichkeiten

CLEO kann Interviews vor der Kamera und eine mütterenzentrierte Geschichte auf der COP30, Kampagnenmaterialien, Videos, Petitions- und Wettbewerbsdaten zur Verfügung stellen.

Über das CLEO Institute

Das CLEO Institute ist eine von Frauen geführte, überparteiliche Non-Profit-Organisation, die Klimawissenschaft durch Bildung, Interessenvertretung und gesellschaftliches Engagement in die Tat umsetzt. Das in Florida gegründete und national anerkannte CLEO hat mehr als 62.000 Menschen in Klimawissenschaft geschult, Millionen für lokale und staatliche Lösungen freigesetzt und ist bekannt für kreative, preisgekrönte Kampagnen. CLEO arbeitet mit Führungskräften aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, um Fehlinformationen zu bekämpfen, die Bürger zu mobilisieren und eine widerstandsfähige Klimapolitik voranzutreiben.

Über ZUBI

zubiad.com ist eine multikulturelle Kommunikationsagentur, die vor über 50 Jahren von Tere A. Zubizarreta in Miami gegründet wurde und heute zum Netzwerk von WPP gehört. Die Agentur gilt als Pionier im multikulturellen Marketing in den USA.

Über die VoLo Foundation

Die VoLo Foundation ist eine private gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, Veränderungen und globale Auswirkungen zu beschleunigen, indem sie wissenschaftlich fundierte Klimalösungen unterstützt, die Bildung fördert und die Gesundheit verbessert.

Über die LUUM Awards

Die LUUM Awards würdigen die weltweit besten zweckorientierten kreativen Arbeiten und zeichnen Kampagnen aus, die Kreativität mit messbaren sozialen und ökologischen Auswirkungen verbinden. Die LUUM Awards 2025 würdigten Agenturen, NGOs und Marken auf fünf Kontinenten für herausragende Kommunikationsleistungen, die Herzen und Köpfe verändern.

