Diese drei Dividenden ETFs schwanken deutlich weniger stark als der MSCI World und schütten satte Dividenden aus. Sind diese Indexfonds gerade in Krisenzeiten das Richtige? Ausschüttungsorientierte Anleger schauen bei der Wahl ihrer Titel im Depot oftmals nicht nur auf die Dividendenrendite, sondern auch auf das Risiko. Eine gute Kennzahl, um abzubilden, ist die Volatilität, d.h. die Schwankungsbreite einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum. ...

