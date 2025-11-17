Gategroup Finance (Luxembourg) S.A.: gategroup Reports Strong September 2025 year-to-date Results, Demonstrating Continued Growth and Strengthened Financial Position. Launches Repricing and Upsizing Transaction for its Term Loan B.

Die Deutsche Version finden Sie unten.

gategroup Holding AG ("gategroup") today announced a strong business performance for the first nine months of 2025, marked by continued growth across its global network and further strengthening of its financial position. Building on the successful refinancing completed earlier this year and the strong financial momentum, the company has now launched a repricing and upsizing transaction for its outstanding term loan B to improve its borrowing cost, optimize its capital structure and further increase its financial flexibility.

For the first nine months of 2025, gategroup delivered revenues of CHF 3.97 billion (+5.9% vs. same prior-year period at constant Fx rates) and an EBITDA of CHF 340.7 million (+22.2% vs. same prior-year period at constant Fx rates), reflecting robust performance across all business segments and continued recovery in global travel activity. Profitability was driven by sustained operational excellence, cost discipline, and strategic initiatives aimed at network and efficiency optimizations.

Available liquidity remains strong at CHF 707 million, in combination of cash and cash equivalents as well as the undrawn multicurrency revolving credit facility signed earlier this year.

With a reinforced balance sheet, diversified funding base, and improving credit outlook, gategroup remains focused on sustainable growth, operational excellence, and expanding its global leadership in airline catering and hospitality services.

gategroupmeldet für die ersten neun Monate 2025 ein stark verbessertes Finanzergebnis. Die Resultate sind geprägt von anhaltendem Wachstum und verbesserter Profitabilität. gategroup hat eine Repricing- und Upsizing Transaktion für den bestehenden Term Loan B gestartet.

Die gategroup Holding AG ("gategroup") hat für die ersten neun Monate des Jahres 2025 ein starkes Geschäftsergebnis bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiteres Wachstum seines globalen Netzwerkes und stärkte zugleich die Finanzposition. Aufbauend auf der erfolgreichen Refinanzierung zu Beginn des Jahres und der positiven Geschäftsdynamik hat gategroup nun eine Repricing- und Upsizing Transaktion ihres bestehenden Term Loan B eingeleitet. Ziel ist es, die Finanzierungskosten zu senken, die Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität weiter zu erhöhen.

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte gategroup Umsatzerlöse von CHF 3,97 Milliarden (+5,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; zu konstanten Wechselkursen). Der EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg auf CHF 340,7 Millionen (+22,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; zu konstanten Wechselkursen). Dieses Ergebnis reflektiert die operative Stärke über alle Geschäftssegmente hinweg sowie die anhaltende Erholung der weltweiten Reisetätigkeit. Die höhere Profitabilität ist auf Wachstum, operative Verbesserungen, konsequente Kostensteuerung und strategische Initiativen zur Optimierung des Netzwerkes zurückzuführen.

Die verfügbare Liquidität (Barmittel und vorhandene Kreditlinien) belief sich per Ende September auf CHF 707 Millionen.

Mit einer gestärkten Bilanz, der diversifizierten Finanzierungsbasis und gesteigerter Rentabilität ist gategroup gut positioniert, um ihre Strategie des nachhaltigen Wachstums und der operativen Optimierung fortzusetzen und ihre globale Führungs-position im Bereich Airline-Catering und Hospitality-Services weiter auszubauen.

