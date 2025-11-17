Boeing scheint aus operativer Sicht die Talsohle durchschritten zu haben. Darauf weist zumindest die jüngste Bestellung der Fluggesellschaft Emirates hin. Die Dubaier haben auf der heimischen Airshow 65 weitere 777X-Langstreckenjets bestellt und bleiben damit der wichtigste Kunde für Boeings größtes Verkehrsflugzeug.Emirates behält sich sogar vor, Teile der Bestellung auf eine noch größere 777X-Variante umzuwandeln, was die ambitionierten Wachstumspläne des Golfcarriers unterstreicht. Und das, obwohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
