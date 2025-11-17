Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 17 novembre/November 2025) - First American Uranium Inc. has announced a name change to North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on November 20, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on November 19, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

First American Uranium Inc. a annoncé un changement de nom pour North American Niobium and Critical Minerals Corp.

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP le 20 novembre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 19 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective: Le 20 NOV 2025 Symbol/ Symbole: NIOB New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 65704Y 10 7 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 65704Y 10 7 9 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 31858L309/CA31858L3092

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)